التهاب الكبد الفيروسي

ابتكارات علاجية واستراتيجية عالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030

لا يزال التهاب الكبد الفيروسي يشكل أحد أبرز تحديات الصحة العامة على مستوى العالم، إذ يُعد من بين الأسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، على الرغم من أن العديد من أنواعه يمكن الوقاية منها، بل وعلاج بعضها والشفاء منه بصورة كاملة. ويصيب المرض مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، مسبباً عبئاً صحياً متزايداً نتيجة مضاعفاته الخطيرة، مثل تشمع الكبد، والفشل الكبدي، وسرطان الخلايا الكبدية. وانطلاقاً من إدراكها لحجم هذا التحدي العالمي، جعلت منظمة الصحة العالمية القضاء على التهاب الكبد الفيروسي أحد أولوياتها الصحية، وذلك من خلال الاستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والأمراض المنقولة جنسياً (2022–2030)، والتي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بوصفه مشكلةً صحيةً عامة بحلول عام 2030.

ترتكز هذه الاستراتيجية على توسيع نطاق التطعيم ضد التهاب الكبد B، وتعزيز برامج الوقاية، وتحسين فرص الوصول إلى الفحوص التشخيصية والعلاج، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.

إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً في أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، مدفوعاً بالتقدم في الأدوية المضادة للفيروسات، وتوسيع برامج التطعيم، وتطوير وسائل التشخيص السريع، إلى جانب تبنّي استراتيجيات صحية أكثر شمولاً للحد من انتشار المرض وتحسين فرص العلاج. ورغم هذه التحديات، فإن الآفاق تبدو أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى. فقد أحدثت العلاجات المباشرة المضادة للفيروسات ثورة في علاج التهاب الكبد C، مع تحقيق معدلات شفاء تتجاوز 95%، فيما نجحت العلاجات الحديثة لالتهاب الكبد B في السيطرة على تكاثر الفيروس والحد من مضاعفاته، بالتزامن مع تسارع الأبحاث الرامية إلى تحقيق ما يُعرف بـ«الشفاء الوظيفي». وإلى جانب ذلك، تواصل الابتكارات في مجالات التشخيص الجزيئي، والصحة الرقمية، وبرامج الكشف المبكر، والتطعيم، دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار المرض وتقليل مضاعفاته، ما يجعل تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2030 أكثر واقعية من أي وقت مضى.

التهاب الكبد … خمسة فيروسات ومسارات مرضية مختلفة

يُعرف التهاب الكبد بأنه التهاب يصيب أنسجة الكبد نتيجة عوامل متعددة، قد تكون فيروسية أو مناعية أو استقلابية أو ناجمة عن تناول بعض الأدوية والسموم. إلا أن الفيروسات تبقى السبب الأكثر شيوعاً عالمياً، وقد حدد العلماء خمسة فيروسات رئيسية تُعرف بالأنواع A وB وC وD وE. ورغم أن جميع هذه الفيروسات تستهدف الكبد، فإنها تختلف من حيث طرق انتقالها، وشدة المرض، وإمكانية تحوله إلى مرض مزمن، ووسائل الوقاية والعلاج. ففي حين يسبب كل من التهاب الكبد A والتهاب الكبد E غالباً عدوى حادة تزول تلقائياً، يُعد النوعان B وC الأكثر خطورة بسبب قدرتهما على إحداث التهاب مزمن قد يستمر سنوات طويلة من دون أعراض واضحة، ليتحول تدريجياً إلى تشمع، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. أما التهاب الكبد D فلا يصيب الإنسان إلا بوجود فيروس التهاب الكبد B، ويؤدي غالباً إلى صورة مرضية أكثر شدة.

التهاب الكبد B و C… العبء الأكبر على الصحة العالمية

يمثل كل من التهاب الكبد B والتهاب الكبد C السبب الرئيسي لمعظم حالات التهاب الكبد المزمن في العالم، وهما المسؤولان عن النسبة الأكبر من حالات تشمع الكبد وسرطان الخلايا الكبدية والوفيات المرتبطة بأمراض الكبد. وتكمن خطورتهما في أن المرض قد يبقى صامتاً لسنوات أو حتى عقود، بينما يستمر التلف التدريجي لأنسجة الكبد من دون أن يشعر المريض بأي أعراض، وهو ما يفسر اكتشاف كثير من الحالات في مراحل متقدمة بعد ظهور مضاعفات يصعب علاجها. ولهذا السبب، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن توسيع نطاق الفحص والكشف المبكر يمثل حجر الأساس في الحد من العبء العالمي للمرض، إذ يتيح البدء بالعلاج قبل حدوث التشمع، ويحد في الوقت نفسه من انتقال العدوى إلى الآخرين.

التشخيص المبكر … الخطوة الأولى نحو العلاج

تكمن إحدى أكبر مشكلات التهاب الكبد الفيروسي في أن الإصابة قد تبقى صامتة لسنوات طويلة، إذ لا تظهر أعراض واضحة لدى كثير من المرضى إلا بعد حدوث تشمع متقدم في الكبد أو مضاعفات خطيرة، وهو ما يجعل التشخيص المبكر أحد أهم محاور الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض.

ولهذا، توصي منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق الفحوص، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بهدف اكتشاف العدوى قبل حدوث تلف دائم في الكبد، وإتاحة العلاج في مرحلة مبكرة، بما يحسن النتائج العلاجية ويحد من انتقال العدوى داخل المجتمع. وقد شهدت وسائل التشخيص تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع توفر الاختبارات السريعة (Rapid Diagnostic Tests – RDTs) التي تتيح الحصول على النتائج خلال فترة قصيرة، إلى جانب الفحوص الجزيئية التي تؤكد وجود الفيروس وتقيس الحمل الفيروسي بدقة، فضلاً عن اختبارات الرعاية المباشرة (Point-of-Care Testing – POCT) التي أصبحت تتيح إجراء الفحص في مراكز الرعاية الأولية والمناطق محدودة الموارد، من دون الحاجة إلى مختبرات متخصصة.

كما أسهمت هذه التطورات في تبسيط مسار التشخيص، وتسريع بدء العلاج، وتقليل عدد المرضى الذين يفقدون فرصة المتابعة بين التشخيص والعلاج، وهو ما يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2030.

الوقاية والعلاج … ركيزتان للقضاء على التهاب الكبد

تمثل الوقاية حجر الأساس في الحد من انتشار التهاب الكبد الفيروسي، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن توسيع نطاق التطعيم ضد التهاب الكبد B، ولا سيما إعطاء الجرعة الأولى للمواليد في الوقت الموصى به، إلى جانب ضمان سلامة نقل الدم، وتطبيق ممارسات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وتعزيز برامج الحد من انتقال العدوى، تعد من أكثر التدخلات فاعلية في خفض معدلات الإصابة. كما يشكل رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، خطوة أساسية لاكتشاف المرض قبل ظهور مضاعفاته. وفي المقابل، شهد علاج التهاب الكبد الفيروسي تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. فقد أصبح التهاب الكبد C من الأمراض القابلة للشفاء في معظم الحالات بفضل العلاجات المباشرة المضادة للفيروسات، التي تحقق نسب شفاء تتجاوز 95% خلال فترة علاج قصيرة. أما التهاب الكبد B، فرغم عدم توفر علاج يقضي على الفيروس بصورة كاملة حتى الآن، فإن العلاجات الحالية قادرة على كبح تكاثره، وتقليل خطر تشمع الكبد وسرطان الخلايا الكبدية بصورة كبيرة، بما يحسن جودة الحياة ويطيل عمر المرضى. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن توسيع فرص الوصول إلى الفحص والعلاج يمثل أحد أهم العوامل لتحقيق أهداف القضاء على المرض بحلول عام 2030.

المستقبل … نحو القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030

يدخل التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي مرحلة جديدة تجمع بين الابتكار العلمي والالتزام العالمي بالصحة العامة. فإلى جانب الجهود الرامية إلى توسيع برامج التطعيم والكشف المبكر، تتسارع الأبحاث لتطوير علاجات أكثر فاعلية لالتهاب الكبد B، بما في ذلك العلاجات المناعية، واللقاحات العلاجية، وتقنيات الحمض النووي الريبي المتداخل (siRNA)، التي تهدف إلى تحقيق ما يُعرف بـ«الشفاء الوظيفي». وفي الوقت نفسه، تواصل التقنيات الحديثة في التشخيص الجزيئي، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية دعم برامج الترصد والكشف المبكر وتحسين متابعة المرضى. ورغم استمرار التحديات المتمثلة في نقص التشخيص، وعدم تكافؤ فرص الحصول على العلاج في بعض الدول، فإن الإنجازات المتحققة خلال السنوات الأخيرة تعزز التفاؤل بإمكانية تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بوصفه مشكلةً صحيةً عامة بحلول عام 2030. وسيظل نجاح هذه الجهود مرهوناً بتكامل الابتكار العلمي مع الإرادة السياسية، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوقاية والعلاج، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المرضى من دون استثناء.