إلى مريض التوحّد … الكشف المبكر يغيّر حياتك !

يُعدّ الكشف المبكر أساسيًا لتحسين جودة حياة المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث يمكن للتدخل في الوقت المناسب أن يُحسّن النتائج على المدى الطويل بشكل ملحوظ. إنّ التعرف على علامات التوحد في بدايتها يمكّن الآباء ومقدمي الرعاية الصحية من تطبيق العلاجات واستراتيجيات الدعم التي يمكن أن تعزز مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية.

اضطراب طيف التوحد هو حالة عصبية نمائية تؤثر على قدرة الشخص على التواصل والتفاعل مع محيطه. ويتجلى ذلك في صعوبات التواصل الاجتماعي والتفاعل، وسلوكيات متكررة أو اهتمامات ضيقة. التوحد ليس مرضًا، إنه اختلاف في طريقة عمل الدماغ، وهو شيء يولد به الشخص. قد تظهر علامات التوحد في الطفولة المبكرة، أو قد لا تظهر إلا في وقت لاحق.

ورغم أنه لا يوجد علاج أو شفاء للتوحد، ولكن يحتاج المرضى إلى دعم في مجالات معينة. يواجه الأفراد المصابون بالتوحد تحديات ملحوظة في التواصل والتفاعل الاجتماعي، حيث تتجلى هذه الصعوبات في عدم القدرة على فهم الإشارات الاجتماعية، وتفسير المشاعر، والمشاركة الفعالة في المحادثات المتبادلة. قد يجدون صعوبة في الحفاظ على التواصل البصري، وفهم لغة الجسد، أو إدراك السخرية، مما يؤثر على قدرتهم على بناء العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي.

كما يتسم الأفراد المصابون بالتوحد بظهور سلوكيات أو اهتمامات مقيدة ومتكررة، تتجلى في حركات متكررة مثل رفرفة اليدين أو التأرجح، وحاجة ملحة للالتزام بالروتين، وتركيز شديد على اهتمامات محددة. كما يشيع لديهم أيضًا وجود حساسيات حسية، حيث يظهر البعض حساسية مفرطة تجاه الأصوات أو الأضواء أو الملمس، مما يؤثر على تفاعلهم مع البيئة المحيطة بهم. التشخيص المبكر والدعم للأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (ASD) لهما أهمية قصوى، حيث يمكن للتدخل المبكر أن يساعدهم على تطوير المهارات والاستراتيجيات اللازمة للتكيف مع بيئتهم المحيطة، ما يحسن من جودة حياتهم بشكل ملحوظ. وبما أن التوحد هو حالة تستمر مدى الحياة، فإن توفير الدعم المستمر لهم يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان حصولهم على الفرص المتساوية في جميع جوانب الحياة. ومن الجدير بالذكر أن التوحد يظهر بأشكال متنوعة ومختلفة، ما يستدعي التأكيد على أهمية التعامل مع كل شخص متوحد كفرد مستقل بذاته، مع مراعاة احتياجاته وقدراته الفردية. لتحقيق ذلك، يجب علينا جميعًا أن نعمل على نشر الوعي والفهم الصحيح للتوحد، وتعزيز ثقافة القبول والتسامح، ودمج الأفراد المتوحدين في كافة مجالات المجتمع، بما في ذلك التعليم والعمل والحياة الاجتماعية.تتنوع العلاجات المتاحة للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد، وتستهدف هذه العلاجات تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على التواصل والتفاعل مع العالم من حولهم.

العلاج السلوكي

يشمل العلاج السلوكي مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى تعليم المهارات الاجتماعية والتواصلية، وتقليل السلوكيات غير المرغوب فيها، ومن أبرزها تحليل السلوك التطبيقي (ABA) الذي يعتمد على مبادئ التعلم لتعزيز السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات السلبية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب علاج النطق دورًا هامًا في تحسين مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، مما يساعد الأفراد على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. أما العلاج المهني، فيركز على تطوير المهارات اليومية والاستقلالية، مما يمكن الأفراد من الاعتماد على أنفسهم في أداء المهام المختلفة.

العلاج الدوائي

يمكن استخدام الأدوية لعلاج بعض الأعراض المصاحبة التي قد تؤثر على جودة حياة المريض. هذه الأعراض تشمل القلق، والاكتئاب، وفرط النشاط، والتهيج، واضطرابات النوم، والسلوكيات العدوانية. يمكن استخدام مضادات الاكتئاب للمساعدة في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب؛ كما يمكن استخدام بعض الأدوية المضادة للذهان للسيطرة على فرط النشاط والتهيج والسلوكيات العدوانية. في حال وجود اضطراب في النوم، يلجأ الطبيب إلى أنواع من الأدوية للمساعدة في تنظيم النوم وتحسين جودته.من المهم الإشارة إلى أن استخدام الأدوية يجب أن يتم تحت إشراف طبيب متخصص، حيث يختلف تأثير الأدوية من شخص لآخر، وقد تسبب بعض الآثار الجانبية. يجب على الطبيب تقييم حالة المريض وتحديد الأدوية المناسبة والجرعات اللازمة.

العلاج الأسري

يُعد العلاج الأسري جزءًا أساسيًا من الدعم الشامل للأفراد المصابين بالتوحد وعائلاتهم. يركز هذا النوع من العلاج على تزويد الوالدين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم طبيعة التوحد وكيفية التعامل مع التحديات التي يفرضها على الحياة اليومية.يجب مساعدة الوالدين على فهم احتياجات طفلهم الفريدة وكيفية تلبية هذه الاحتياجات بشكل مناسب، إلى جانب توفير مساحة آمنة لهما للتعبير عن مشاعرهم وتجاربهم المتعلقة بتربية طفل مصاب بالتوحد ومساعدتهما على تطوير آليات التكيف الصحية للتعامل مع التوتر والإجهاد.بشكل عام، يهدف العلاج الأسري إلى تمكين الوالدين من أن يصبحوا شركاء فاعلين في رعاية طفلهم المصاب بالتوحد، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمساعدة طفلهم على تحقيق أقصى إمكاناته.

التدخلات التعليمية

توفير بيئة تعليمية مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأفراد المصابين بالتوحد، حيث يهدف هذا النهج إلى تكييف عملية التعلم لتناسب أنماط التعلم المختلفة التي قد تظهر لدى هؤلاء الأفراد، مع التركيز على تعزيز نقاط قوتهم وتطوير المهارات التي قد يواجهون فيها تحديات. ينبغي تخصيص البيئة التعليمية التي توفر روتينًا ثابتًا مع استخدام الأدوات والمواد التعليمية البصرية والملموسة لتسهيل الفهم والتعلم وتوفير مساحات هادئة يمكن للأفراد اللجوء إليها عند الحاجة إلى الراحة. كما ينبغي استخدام استراتيجيات التدريس التي تراعي أنماط التعلم البصرية والحركية وتوفير فرص متكررة للممارسة والتكرار لتعزيز اكتساب المهارات.