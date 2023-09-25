من خلال تعاون استراتيجي مع دائرة الصحة – أبوظبي

انطلاق فعاليات الملتقى الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية في أبوظبي

ينطلق المؤتمر تحت عنوان “قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون”

يستضيف الملتقى متحدثين ومشاركين من الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، تونس، مصر، لبنان، الأردن، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، بلجيكا، والهند وغيرها

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي الرابع والعشرين بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة. ويقام الملتقى يومي 25 و26 سبتمبر 2023 في فندق كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد، تحت عنوان “قيادة مستقبل الرعاية الصحية: “استدامة، تحول، تعاون”. وتغطي النسخة الرابعة والعشرين جملة من الموضوعات بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار وغيرها، يناقشها نخبة من الخبراء بهدف المضي قدماً بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: “ يشهد عالمنا اليوم العديد من المتغيرات والتحديات مثل الأوبئة والتغير المناخي والأزمات، الأمر الذي يحتم علينا أن نعمل معاً على بناء نظم صحية مستدامة تتمتع بالقدرة على استشراف المستقبل، والمرونة للتكيف مع المتغيرات والاستجابة للطوارئ والأزمات لضمان صحة وسلامة مجتمعاتنا. كما يشهد قطاع الرعاية الصحية في العالم ثورة غير مسبوقة مدعومة بتطور هائل في إمكانات جمع وتحليل البيانات، والبحث والابتكار في علوم الحياة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وهي فرص ستمكننا من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات من تسريع وتيرة التحول والتطور في مستقبل الرعاية الصحية على نحو استباقي ومستدام.”

بدورها قالت اليس يمين بويز المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية والمتحدث الرسمي باسمه: “ لقد كانت دولة الإمارات من بين الدول في المنطقة التي استثمرت استثماراً بارزاً وقوياً في مجال الرعاية الصحية وحظت بمكانة رائدة عربياً، إقليميًا وعالميًا كأحد أفضل القطاعات الصحية وأكثرها تقدمًا، وقد أعطتنا مثالاً يحتذى به بالتميز. ومن خلال هذا الملتقى نعلن مرة جديدة اننا سنعزز أكثر وأكثر مفهوم التكامل الصحي العربي وسنبني شراكات قوية مع جميع الشركاء وخاصة مع الشريك الإستراتيجي للاتحاد دائرة الصحة – ابوظبي، الذي نفتخر بالعمل والتعاون معها ونقل تجاربها المميزة والقيمة إلى الوطن العربي برمته”.

وفتح المؤتمر أبوابه لأكثر من 350 زائراً بمشاركة 50 متحدثاً من 12 بلداً حول العالم، وشهد الملتقى حضور العديد من وزراء الصحة العرب وممثلين عنهم من الإمارات، مصر، لبنان، والكويت، ومشاركتهم في جلسات الحوار، ومناقشة رؤيتهم وتجاربهم حول مفهوم الصحة للجميع. وشهد اليوم الأول تكريم اتحاد المستشفيات العربية عدداً من الشخصيات والمؤسسات لمساهماتهم في تطوير الرعاية الصحية في المنطقة.

هذا ويشارك نخبة من رؤساء هيئات صحية، ومسؤولون حكوميون، وممثلون عن جامعة الدول العربية، وصناع القرار ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة والاستشفاء من دول عديدة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية تونس، المملكة الأردنية الهاشمية، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، بلجيكا، الهند، وغيرهم. ويصاحب الملتقى معرض متخصص يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات لعرض آخر خدماتهم ومبادراتهم في قطاع الرعاية الصحية.

تُقام فعاليات الملتقى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، عدد من وزارات الصحة العربية، منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، مكتب أبوظبي للمقيمين، الغرفة التجارية الأميركية في أبوظبي ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، إضافةً إلى عدد من نقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من الجمعيات الصحية العربية، وبدعم رئيسي من مجموعة كيو القابضة ومساهمة من مؤسسة حمد الطبية، شركة فياتريس، جونسون آند جونسون، GE Healthcare، Heaps للذكاء الاصطناعي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، منصة “ملفي” لتبادل المعلومات الصحية، Elegancia Healthcare في قطر، شركة ِAbbott وبشراكة إعلامية مع مجلة المستشفى العربي.

لمعرفة المزيد حول الملتقى، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://medhealth2023.ahfonline.net/