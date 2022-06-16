إتحاد المستشفيات العربية يشارك في المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول في القاهرة ويتوج مشاركته بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون

بدعوة من الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، شارك وفد من إتحاد المستشفيات العربية في المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الاولAfrica Health Excon الذي عقد في القاهرة برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 5 إلى 7 يونيو 2022 في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”.

ترأس الوفد رئيس الإتحاد النائب الأستاذ فادي علامة وشارك في الوفد أمين عام الإتحاد البروفيسور توفيق خوجة، الرئيسة التنفيذية السيدة اليس يمين بويز إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي.

وكان للإتحاد مشاركة لافتة في الحدث كشريك دولي على العديد من الاصعدة إذ كان له شرف المشاركة في الحفل الافتتاحي الذي حضره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاضافة إلى مشاركته العلمية ولقاءاته العملية التي عقدها مع مختلف الأفرقاء لمناقشة سبل التعاون والتكامل والشراكات في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية العربية والأفريقية.

يعد هذا الملتقى بمثابة المحور القاري بين الجهات المعنية بالرعاية الصحية من أفريقيا وجميع أنحاء العالم ليكون الملتقى السنوي الأكبر الذي يخطو نحو فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالرعاية الصحية بمصر والدول الإفريقية المجاورة.

توقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد المستشفيات العربية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر

خلال المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الاول، وقع اتحاد المستشفيات العربية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بهدف تعزيز اعتماد المنشآت الصحية ونشر ثقافة الجودة على المستوى العربي والأفريقي.

قام بتوقيع البروتوكول النائب الاستاذ فادي علامة– رئيس اتحاد المستشفيات العربية والدكتور أشرف إسماعيل– رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بحضور البروفيسور توفيق خوجة– أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، السيدة اليس يمين بويز– المديرة التنفيذية للإتحاد وأعضاء المجلس التنفيذي الدكتور علي أبو قرين والدكتور يوسف باسيم، إضافةً إلى الدكتور إسلام أبو يوسف– نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

يهدف البروتوكول إلى وضع إطار للتعاون بين الإتحاد والهيئة لتوحيد جهودهما في تعزيز مفهوم التميز والنهوض بجودة الخدمات الصحية عن طريق البرامج المشتركة في تقييم أداء المستشفيات، وإعداد حملات توعية بأهمية المستشفيات الخضراء صديقة للبيئة، وفي تبني النظرة الجديدة في تصميم المرافق الصحية العربية، إلى جانب التعاون المشترك حول نشر ثقافة الجودة بين العاملين في القطاع الصحي العربي.

كما يهدف إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية في برنامج سلامة المرضى ومكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الصحية العربية، والعمل في تطوير الصحة الرقمية لتطوير القطاع الصحي العربي، فضلا عن تنظيم برنامج خاص لتأهيل المستشفيات العربية للحصول على الاعتماد، والتعاون المشترك بين الجهتين في تدريب الكوادر الصحية العربية في مجال تطبيق نظم جودة الخدمات الصحية.

توقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد المستشفيات العربية والهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر

تشرف اتحاد المستشفيات العربية بزيارة مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية وعقد إجتماع مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة ومناقشة سبل التعاون وتسليط الضوء على التجربة الناجحة المصرية في تطوير منظومة الصحة ومشاركتها مع باقي الدول العربية للإستفادة منها. كما تم دعوة الإتحاد لزيارة ميدانية للمستشفيات التابعة للهيئة للتعرف عن كثب على ما تم إنجازه.

وتخلل الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد المستشفيات العربية والهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر بهدف تطوير وتحسين أداء المرافق الصحية التابعة للهيئة وتأهيل العاملين فيها من خلال التدريب لتقديم أجود الخدمات الصحية للمواطنين والاستفادة من الإستراتيجيات الصحية التي أطلقها الإتحاد فيما خص تطوير الصحة الرقمية، النظرة الجديدة في تصميم المرافق الصحية العربية وخطة التأهب للكوارث والطوارئ. قام بتوقيع البروتوكول البروفيسور توفيق خوجة– أمين عام اتحاد المستشفيات العربية والدكتور أحمد السبكي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور السيدة اليس يمين بويز– المديرة التنفيذية للإتحاد، أعضاء المجلس التنفيذي الدكتور علي أبو قرين والدكتور يوسف باسيم والدكتور هاني راشد – نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد حنفي– مستشار رئيس الهيئة للشؤون العلاجية والتميز الاكلينيكي.

إجتماع مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

في إطار التعاون البنّاء وارساءً للدور والهدف الذي يسعى اليه اتحاد المستشفيات العربية بتعزيز الشراكات مع المنظمات والهيئات الصحية، عقد اجتماع بين المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري والدكتور علي أبوقرين عضو المجلس التنفيذي في اتحاد المستشفيات العربية بحضور خبراء المنظمة الدكتور قيصر باشا المدير الأعلى للشراكات والدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة.

تناول الإجتماع نقاط التعاون بين المنظمة والإتحاد وكيفية العمل معها على استراتيجيات التي وضعها المجلس التنفيذي وقد رحب سعادة المدير الاقليمي بطروحات الإتحاد واهدافه وتوافق المجتمعون على وضع خطة وتوقيع اتفاقية تعاون ترمي لتعزيز الانظمة والقطاع الصحي العربي.

توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المستشفيات العربية والجامعة البريطانية في مصر

كما تخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المستشفيات العربية والجامعة البريطانية في مصر بهدف تبادل الخبرات العلمية وتعزيز الكوادر الصحية والمساهمة في تنمية وصقل مهارات طلاب الجامعة البريطانية وإكتسابهم خبرة عملية في الرعاية الصحيّة.

وقع المذكرة النائب الأستاذ فادي علامة– رئيس إتحاد المستشفيات العربية والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر بحضور الاستاذة اليس يمين بويز– المديرة التنفيذية في اتحاد المستشفيات العربية وأعضاء وفد المجلس التنفيذي في الإتحاد وكبار المسؤولين والعمداء في الجامعة.

تهدف المذكرة الى إجراء دورات توعية مجانيّة وندوات لطلاب الجامعة البريطانية في مصر حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالرعاية الصحية، وتنظيم وإقامة مؤتمرات علمية تخصصية مشتركة بالتنسيق بين الطرفين، فضلًا عن مشاركة إتحاد المستشفيات العربية في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر للخبراء والمدربين والعاملين في القطاع الصحي إضافةً إلى العمل على تأمين فرص تدريبية لطلاب الجامعة البريطانية الراغبين باكتساب خبرة عملية في الرعاية الصحيّة،

والتعاون بين الطرفين في إعداد حملات توعية وإصدار المنشورات لزيادة الوعي حول كافة الموضوعات ذات الصلة بالرعاية الصحية. وقد قام الوفد بجولة ميدانية للجامعة وتفقد بعض الكليات الخاصة بها واطلع على ما تم إنجازه وما تقدمه الجامعة من خدمات.