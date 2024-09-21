دكتور خالد الزهراني

استشاري جراحة التجميل ونحت الجسم في مستشفى الصفوة من ماجيستي

”®Mia لتحسين شكل الثدي وجمال القوام “

تقنية ®Mia ليست عملية لتكبير الصدر، بل هي إجراء لتحسين شكل الثدي وامتلائه والحصول على قوام متناسق ومظهر طبيعي بتدخل جراحي بسيط ووقت تعافي سريع. بهذه العبارات اختصر الدكتور خالد الزهراني، استشاري جراحة التجميل ونحت الجسم، تقنية ®Mia التي تشكل اليوم الخيار الأنسب لكل سيدة ترغب بتحسين شكل الثدي ليكون متناسقاً مع الجسم. مجلة “المستشفى العربي” التقت الدكتور الزهراني وعادت بالحوار التالي:

بداية، ما هي التحديات الرئيسية في تخصصك، وكيف تعالجها خلال ممارستك العملية؟

كل شخص يواجه بعض التحديات خلال حياته المهنية، لكن المجتمع غالباً لا يرى سوى “الصورة الوردية” لكونك طبيب تجميل. في الواقع، من أهم التحديات التي واجهتني خلال فترة عملي في هذا المجال هي ترسيخ المصداقية وبناء السمعة الطيّبة في مجال الجراحة التجميلية الواسع والمليء بالإختلافات من ناحية الإختصاص والذوق العام وكذلك الكلفة.

وباعتبار أنني جرّاح تجميل، فإن كسب ثقة المراجعين والمراجِعات يمثل تحديًا لأن التجميل بصورة عامة هو اختيار وليس حاجة؛ فطب التجميل يتميّز عن مجالات الطب الأخرى بسبب حاجته إلى توافر عنصري الفن والذوق من قِبل الطبيب بالإضافة إلى إبداعه المهني والاكلينيكي.

من التحديات أيضاً التواصل بشكل دائم مع المجتمع وبناء علاقات قوية مع الفئات العمرية على اختلافها وكذلك الخلفيات الثقافية وهي مسألة ليست بالمستحيلة ولكن هناك بعض الصعوبات.

هنا يأتي دور مواقع التواصل الاجتماعي حيث يشعر المراجعون بالراحة في التفاعل معهم ومشاركة اهتماماتهم وتثقيفهم من ناحية التجميل بصورة عامة، ونقل الصورة الصحيحة لهم بعيدًا عن الاعلانات الوهمية والصورة المثالية للتجميل بالإضافة إلى الاستماع إلى أسئلتهم وفهم احتياجاتهم. لذلك، إن مسألة بناء علاقة ودّية بين الطبيب والسيدة بشكل عام تعتبر من الأمور المهمة جداً بشكل عام وفي مجال التجميل على وجه الخصوص.

مواكبة التقدم التكنولوجي والبقاء على اضطلاع دائم حول أحدث ابتكارات الجراحة التجميلية التي تتطور باستمرار مع التقدم التكنولوجي هو أمر غاية في الأهمية على الرغم من ضيق الوقت بين العمليات والعيادة والحياة الشخصية أحياناً.

لكن اختيار مجال الطب بشكل عام يعني أن على الطبيب أو الجرّاح أن يكون مستعدًا للدراسة والبحث العلمي ومواكبة كل ما هو جديد.

ما هي أهم الأمور التي يجب أن تعرفها المراجِعة قبل إجراء ®Mia؟

بدايةً من المهم التوضيح أن تقنية ®Mia ليست عملية لتكبير الصدر، بل هي إجراء لتحسين شكل الثدي وامتلائه للحصول على مظهر طبيعي ومتناسق مع الجسم في وقت واحد؛ وتتم بتدخل جراحي بسيط ووقت تعافي سريع.

ولابد من الإشارة أيضاً أن هذا الإجراء ليس مناسباً لجميع السيدات، فالسيدة التي ترغب بزيادة كبيرة في حجم الثديين ليست مرشّحة مناسبة لهذا الإجراء، أو السيدة التي تعاني ترهل في الثدي نتيجة الحمل والرضاعة أو خسارة الوزن الكبيرة لا يناسبها هذا الإجراء.

ما هي بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة حول عمليات الثدي؟

أكثر الأسئلة التي نسمعها مراراً وتكراراً في العيادة هي:

هلتتأثرالقدرةعلىالرضاعةبعدالعملية؟

هل يُفقد الإحساس بعد العملية؟

هل تنفجر الحشوات داخل الصدر؟

هل تسبب الحشوات ترهل في الصدر؟

هذه الأسئلة تتردّد بشكل كبير في العيادة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك من المهم التوضيح أن عمليات تكبير الثدي لا تؤثر على الرضاعة لأن خلال العملية لا يتم الاقتراب من قنوات الحليب نهائيًا. من ناحية الإحساس، فإن عمليات التكبير لا تؤثر على الإحساس إلا في حالات بسيطة ونادراً ما تحدث.

بالنسبة لانفجار الحشوات، فهو معتقد خاطئ مئة بالمئة عند اختيارك نوع جيد للحشوات. أما بالنسبة للترهل، فهو وارد ولكن لأسباب غير متعلقة بهذا الإجراء؛ يمكن أن يحدث الترهل بعد العملية بسبب خسارة الوزن الكبيرة، الحمل والرضاعة أو التقدم في العمر.

ما هي الفوائد التي توفرها ®Mia؟

أكثر ما يقلق السيدة قبل إجراء تقنية ®Mia أو غيرها هو ظهور ندبة واضحة، بالإضافة إلى نوع التخدير المستخدم، سواء كان عامًا أم موضعيًا.هنا تبرز فوائد تقنية ®Mia ومميزاتها؛ الندبة تكون في مكان مخفي “تحت الابط“، وهي بسيطة لا تتجاوز 1 – 2 سم. أما التخدير فهو موضعي مع مهدئ بسيط بحيث لا تشعر السيدة بأي ألم، وبإمكانها الخروج من المستشفى بعد الإنتهاء مباشرةً.

حشوات ®Mia هي الخيار الأنسب للحصول على ثدي بمظهر طبيعي وجذّاب خلال اجراء يستغرق 15 دقيقة بدون آلم أو تنويم في المستشفى عن طريق التخدير الموضعي وجرح مخفي غير ظاهر؛ يمكنكِ العودة إلى عملكِ أو منزلكِ في اليوم ذاته.

كيف تضمن الرعاية الشخصية وإرضاء المرأة طوال الاجراء؟

بداية، يجب التعرف إلى السيدة والتحدث معها لفهم ما تريده أٍو تتوقعه لمعرفة ما إذا كانت المرشحة المناسبة لإجراء ®Mia؛ على الجرّاح أن يقدم كل المعلومات اللازمة والتوقعات لما ما بعد هذا الإجراء؛ ينبغي التأكد من استعداد السيدة النفسي والجسدي من خلال التعرف على تاريخها الطبي.

يتم إجراء ®Mia في غرفة العمليات، حيث تتوافر الأطقم الطبية والأجهزة اللازمة؛ بعد الإنتهاء، يقوم الجرّاح والفريق الطبي بمتابعة حالة السيدة بشكل دقيق ومستمر لضمان سلامتها وعدم ظهور أي مضاعفات. إحساس السيدة بالإهتمام والرعاية بعد خضوعها لهذا الإجراء هو ضمان لإرضائها إضافة الى نجاح الطبيب وفريقه الطبي.

هل هناك أي نصيحة يمكنك أن تقدمها للمرأة لتكون راضية عن نتائجها على المدى الطويل؟

نصيحتي لأي امرأة تُقدم على أي نوع من عمليات التجميل هو التأكد من رغبتها بإجراء هذا التغيير لنفسها وليس من أجل أحد آخر من الأهل أو الزوج أو حتى مجرّد متابعة الموضة ومعايير وسائل التواصل الاجتماعي.

عند التأكد التام من رغبتها تأتي الخطوة الأهم وهي اختيار الجرّاح المؤهّل لهذه العملية؛ لذلك عند زيارة الجرّاح للحصول على الإستشارة من المهم التوضيح ما هو الشكل الذي تطمحين إليه لكي يتمكن من اختيار الإجراء المناسب لكِ والذي يلبي رغبتك من العملية. عند وصولكِ للمظهر المطلوب مع نتيجة رائعة بأيدٍ خبيرة، أتوقع أنكِ ستكونين راضية على المدى طويل.