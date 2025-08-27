نورثويسترن ميديسن تعيد تعريف مستقبل زراعة الأعضاء في مجال الأورام

تعتمد مجموعة نورثويسترن ميديسن للرعاية الصحية برامج مبتكرة نجحت في إنقاذ المزيد من الأرواح في وقت أقل، مع نتائج لزراعة الأعضاء من بين الأفضل في الولايات المتحدة. فكيف حققت ذلك؟ من خلال تقنيات متقدمة وبرامج متخصصة لعلاج السرطانات في مراحلها المتأخرة، تواصل “نورثويسترن ميديسن” إثبات تميزها كمركز رائد لزراعة الأعضاء في الولايات المتحدة، مع تسجيل أرقام قياسية في عمليات الزرع التي أُجريت عام 2024، إلى جانب أوقات انتظار متوسطة ونتائج للمرضى تُعد من بين الأفضل على مستوى البلاد.

الأولى في الولايات المتحدة عام 2024 بـ 148 عملية زراعة رئة وأقصر أوقات انتظار متوسطة

في عام 2024، أجرى برنامج زراعة الرئة في “معهد كانينغ للأمراض الصدرية” التابع لـ “نورثويسترن ميديسن” (CTI) عددًا قياسيًا من عمليات زراعة الرئة بلغ 148 عملية، ليصبح المركز الأعلى في حجم العمليات على مستوى الولايات المتحدة – وهو أعلى رقم سنوي منذ انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات. كما تصدّر المعهد قائمة المراكز الأمريكية في أقصر وقت انتظار لزراعة الرئة، بمتوسط أربعة أيام فقط. أسهمت أساليب متطورة في الحصول على الأعضاء وحفظها، في توسيع نطاق المتبرعين بالرئة بشكل كبير. ويعمد اختصاصيو الحصول على الأعضاء في “نورثويسترن ميديسن” إلى الإهتمام بالرئات المتبرع بها وحفظها باستخدام تقنيات تُعرف بـ “الرئة في صندوق” (التروية) و”الرئة في ثلاجة” (التحكم في درجة الحرارة).

تتيح تقنية التروية والتبريد تهوية الرئة خارج الجسم، وفحصها والحفاظ عليها، حتى في الحالات التي كانت تُعتبر فيها الرئة سابقًا غير صالحة للزرع، ما يزيد من توافر الأعضاء القابلة للزرع، ويقلل من خطر الرفض مستقبلاً، ويختصر أوقات الانتظار. في السابق، كانت الرئات تحفظ على الثلج، وهو أبرد بحوالي أربع درجات مئوية من الدرجة المثالية (حوالي 10 درجات مئوية).

برنامج DREAM يفتح الطريق لزراعة الرئتين لمرضى السرطان

من خلال برنامج سريري هو الأول من نوعه يُعرف باسم DREAM (سجل زراعة الرئتين المزدوجة لأورام الرئة المحدودة)، بات بإمكان “نورثويسترن ميديسن” توفير عمليات زراعة الرئة لمرضى سرطان الرئة الذين كانت تُعتبَر حالتهم سابقًا غير قابلة للعلاج. حاليًا، تُعد “نورثويسترن” الجهة الوحيدة في العالم التي تقدم برنامجًا مخصصًا لهذه الفئة من المرضى.

في عام 2018، تم تشخيص كورنيليا تيشماخر من برلين بالمرحلة الثالثة من سرطان الرئة، على رغم أسلوب حياتها الصحي وعدم التدخين. وعلى رغم تلقيها العلاج الكيميائي والمناعي وإجراء العديد من العمليات، لم يتحقق النجاح.

يقول الدكتور أنكيت بهارات، رئيس جراحة الصدر في “نورثويسترن ميديسن” الذي أجرى عمليتها: “كانت زراعة الرئة الخيار الوحيد لعلاج الفشل الرئوي، وإزالة كل الخلايا السرطانية من جسمها، ومنحها فرصة للنجاة”.

بعد قبولها في برنامج DREAM، استقلت تيشماخر طائرة إسعاف من ألمانيا إلى شيكاغو. وبعد يومين فقط، تم الحصول على الرئتين الجديدتين وأُجريت الجراحة بنجاح. واليوم، هي خالية من السرطان. كانت تيشماخر أول مريضة من ألمانيا تخضع لزراعة الرئة في “نورثويسترن ميديسن”، لكن مرضى آخرين جاؤوا من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا للاستفادة من هذا البرنامج الفريد.

برنامج CLEAR وعملية RAPID لزراعة الكبد يمنحان الأمل لمرضى سرطان القولون والمستقيم المنتشر

في مارس 2025، أطلقت “نورثويسترن ميديسن” برنامجًا سريريًا يُعرف باسم CLEAR (استئصال نقائل القولون إلى الكبد مع زراعة مساعدة واستئصال متأخر) لتوسيع فرص زراعة الكبد لمرضى المرحلة الرابعة من سرطان القولون والمستقيم. يعتمد CLEAR على تقنية RAPID (الاستئصال وزراعة الكبد الجزئية مع استئصال الكبد الكلي المؤجل)، وهي بروتوكول جراحي على مرحلتين، حيث تتم زراعة جزء من الكبد لينمو داخل المريض قبل إزالة العضو المريض نهائيًا.

تتيح هذه التقنية الاستغناء عن المتبرعين الأحياء، مما يوفر وقتًا أطول لمعالجة الكبد المصاب والقضاء على السرطان.

يقول الدكتور ساتيش ناديغ، مدير مركز “نورثويسترن ميديسن” الشامل لزراعة الأعضاء: “النظام الحالي لتوزيع الأعضاء لا يعطي الأولوية لهؤلاء المرضى، فينخفض ترتيبهم على قائمة الانتظار. وغالبًا ما يعتمدون على متبرعين أحياء، وهذا غير متاح دائمًا”.

تطوير زراعة الأعضاء في مجال الأورام والدفاع عن حق المرضى في الوصول للعلاج

تُعد “نورثويسترن ميديسن” من بين الأنظمة الصحية القليلة في الولايات المتحدة التي تركز على إعادة تعريف معايير الأهلية لزراعة الأعضاء.

يقول الدكتور ناديغ: “إنه وقت مثير للغاية لمجال زراعة الأعضاء. ما تعلمناه في الماضي ليس بالضرورة ما سنأخذ به في المستقبل. أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ما نعرفه عن دواعي الزراعة، وأن نصبح أكثر شمولًا للمرضى الذين واجهوا السرطان أو يواجهونه حاليًا. يجب أن تكون نورثويسترن ميديسن هي المحطة النهائية في رحلة المريض، وليس مجرد مرحلة فيها”.

حول نورثويسترن ميديسن

ترتكز “نورثويسترن ميديسن” على مستشفى “نورثويسترن ميموريال” المصنف وطنيًا في 11 تخصصًا، بينها 8 برامج ضمن أفضل 10 برامج في الولايات المتحدة حسب تصنيف “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت” لعام 2025 – 2026.

DREAM

أول ( وحاليًا الوحيد ) برنامج لزراعة الرئتين المزدوجة لمرضى سرطان الرئة غير القابلين للعلاج

وحاليًا الوحيد برنامج لزراعة الرئتين المزدوجة لمرضى سرطان الرئة غير القابلين للعلاج يستخدم تقنية “ الرئة في ثلاجة ” لتحسين الحفظ والحفاظ على الرئة حية خارج الجسم، مما يمنح مزيدًا من الوقت للاستعداد للجراحة وتنفيذها

CLEAR

أُطلق في مارس 2025

يوفر خيار زراعة الكبد لمرضى سرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة

إجراء يسمح بتقسيم كبد واحد وزراعته في مريضين مختلفين، مما يوفر مصدرًا منقذًا للحياة للمرضى الذين يعتمدون على متبرعين أحياء

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الخدمات الدولية على البريد الإلكتروني التالي: globalservices@nm.org أو زيارة موقعنا الإلكتروني:www.northwesternglobalservices.com